Главная Новости Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию за год резко вырос, превысив 1 млрд долларов
Новости

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию за год резко вырос, превысив 1 млрд долларов

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в ноябре достиг 107 млн долларов, что в 2,8 раза больше показателя прошлого года.
А
Антон Звонкий
15.12.2025, 10:02·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В ноябре этого года объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг 107 миллионов долларов. Такой информацией поделилось агентство ТАСС, ссылаясь на данные южнокорейской таможни. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась в 2,8 раза.

Ранее, в сентябре и октябре, показатели были еще выше: тогда стоимость поставленных автомобилей составила соответственно 149 миллионов и 142,3 миллиона долларов. Активнее всего автомобили импортировались в сентябре, и на протяжении всей осени фиксировалась положительная динамика.

Рост годовых объемов импорта также оказался заметным: в октябре он увеличился в 2,6 раза относительно прошлого года, в сентябре этот показатель был равен 2,4 раза.

С начала года и по ноябрь включительно российский импорт автомобилей из Южной Кореи уже превысил 1,017 миллиарда долларов. Этот результат значительно выше прошлогодних показателей, когда за аналогичный период сумма составила 567 миллионов долларов.

На данный момент Россия занимает 11-е место в рейтинге крупнейших импортеров иностранных автомобилей из Южной Кореи.

Согласно информации агентства «Автостат», в числе наиболее популярных моделей, поставлявшихся на российский рынок в ноябре, оказались Hyundai Palisade (962 единицы), Kia Sorento (784), Kia Carnival (768), BMW 5 серии (640) и Kia K5 (508).

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана началась сборка доступной модели Kia Soluto с автоматической коробкой передач по цене 1,2 миллиона рублей.

Фото: Kia

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация