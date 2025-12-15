Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию за год резко вырос, превысив 1 млрд долларов

В ноябре этого года объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг 107 миллионов долларов. Такой информацией поделилось агентство ТАСС, ссылаясь на данные южнокорейской таможни. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась в 2,8 раза.

Ранее, в сентябре и октябре, показатели были еще выше: тогда стоимость поставленных автомобилей составила соответственно 149 миллионов и 142,3 миллиона долларов. Активнее всего автомобили импортировались в сентябре, и на протяжении всей осени фиксировалась положительная динамика.

Рост годовых объемов импорта также оказался заметным: в октябре он увеличился в 2,6 раза относительно прошлого года, в сентябре этот показатель был равен 2,4 раза.

С начала года и по ноябрь включительно российский импорт автомобилей из Южной Кореи уже превысил 1,017 миллиарда долларов. Этот результат значительно выше прошлогодних показателей, когда за аналогичный период сумма составила 567 миллионов долларов.

На данный момент Россия занимает 11-е место в рейтинге крупнейших импортеров иностранных автомобилей из Южной Кореи.

Согласно информации агентства «Автостат», в числе наиболее популярных моделей, поставлявшихся на российский рынок в ноябре, оказались Hyundai Palisade (962 единицы), Kia Sorento (784), Kia Carnival (768), BMW 5 серии (640) и Kia K5 (508).

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана началась сборка доступной модели Kia Soluto с автоматической коробкой передач по цене 1,2 миллиона рублей.

Фото: Kia