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Китайские машины завоевали более половины рынка в Беларуси

Китайские автомобили захватывают рынок Белоруссии: Belgee, Haval, Voyah и Dongfeng пользуются популярностью, в то время как Chery и JAC теряют позиции из-за конкуренции и особенностей моделей. Новости автомобильного рынка и «Белая карта» ОСАГО для России и Белоруссии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2025, 09:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На фоне отказа западных автопроизводителей сотрудничать с Белоруссией, китайские автобренды заполнили рынок этой страны, не встречая конкурентов. Из-за территориальной близости ранее предпочтение отдавалось европейским маркам, однако сейчас ситуация радикально изменилась.

В 2024 году в Белоруссии было продано более 53000 автомобилей, причем 67% из них пришлось на китайские марки. Особенно популярен среди покупателей стал белорусский Belgee, который осуществляет сборку кроссоверов из китайских комплектующих, окрашивание и сборка происходят уже на территории Беларуси.

Haval, Voyah, Dongfeng — вот автобренды, которые давно держат позиции на белорусском рынке и пользуются стабильным спросом. Однако Chery и JAC, хорошо известные во всем мире, в Беларуси продаются значительно меньше из-за высокой конкуренции и особенностей моделей, представленных на рынке.

Не так давно стало известно, что в ближайшее время начнет действовать общий страховой полис ОСАГО, или так называемая «Белая карта», которая будет действительна как для владельцев автомобилей в России, так и в Белоруссии.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что рынок автомобилей в Белоруссии установил новый рекорд по объему продаж.

Фото: carsweek.ru

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