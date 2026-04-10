Evolute занял более 40% российского рынка новых электромобилей в первом квартале

В России за первые три месяца 2026 года было реализовано 2 272 новых электромобиля. Об этом сообщили аналитики агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК». Показатель продаж вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абсолютным лидером по объему продаж среди электрокаров стал отечественный бренд Evolute. За отчетный период россияне приобрели 922 автомобиля этой марки, что составляет 40,6% от общего числа проданных электромобилей. В пятерку самых востребованных брендов также вошли Geely — 233 машины, Xiaomi — 186, Zeekr — 175 и Avatr — 159 единиц.

Эксперты отмечают, что только марки Zeekr и Avatr из лидирующей группы показали снижение продаж: Zeekr — на 75%, Avatr — на 18%. Остальные бренды демонстрируют положительную динамику, причем у Evolute прирост оказался наиболее значительным — в 5,6 раза. По итогам первого квартала сегмент электромобилей занял 0,9% рынка новых автомобилей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Самым продаваемым электрокаром в России за январь–март стал Evolute i-JOY: реализовано 803 экземпляра этой модели, что соответствует 35,3% всех проданных электромобилей. Второе место занял Geely EX5 с показателем 205 машин, на третьей позиции — Evolute i-SKY (103 единицы). Новинка рынка Xiaomi YU7 заняла четвертую строчку с результатом 102 автомобиля. Пятерку лидеров замыкает Zeekr 001, который в прошлом году возглавлял рейтинг — 89 реализованных автомобилей.

