Продано более 36 тысяч автомобилей по программам поддержки спроса в первом квартале

По информации, опубликованной на официальном сайте Минпромторга РФ, за первый квартал 2025 года было реализовано более 36 тысяч автомобилей в рамках программ льготного кредитования и лизинга.

Из общего числа проданных автомобилей, свыше 25,3 тысяч были приобретены по программе льготного кредитования, а более 10,7 тысяч автомобилей были куплены по программе льготного лизинга.

Интересно, что около 28,8 тысяч транспортных средств, что почти 80% от общего объема, пришлось на локализованные модели автомобилей марки LADA по обеим программам. В целом, предоставленные скидки достигли более 10,7 миллиардов рублей.

Напомним, что Тигран Парсаданян, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ, ранее заявлял о выделении 63 миллиардов рублей на программы стимулирования спроса в текущем году. Из этой суммы 36 миллиардов рублей будет направлено на льготные кредиты, а 27 миллиардов рублей - на льготный лизинг.

По данным агентства "АВТОСТАТ", глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что программа льготного кредитования может быть расширена до семей с детьми. Такие изменения могут произойти в ближайшее время.