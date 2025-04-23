Главная Новости Продажи Продано более 36 тысяч автомобилей по программам поддержки спроса в первом квартале
Новости

Продано более 36 тысяч автомобилей по программам поддержки спроса в первом квартале

Продажи автомобилей по льготным программам Минпромторга РФ: более 36 тыс. машин за 1 квартал 2025 года. Льготный кредит - 25,3 тыс., лизинг - 10,7 тыс. Акцент на модели LADA. Объем скидок - 10,7 млрд рублей. Какие планы на 2025 год?
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 11:03·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

По информации, опубликованной на официальном сайте Минпромторга РФ, за первый квартал 2025 года было реализовано более 36 тысяч автомобилей в рамках программ льготного кредитования и лизинга.

Из общего числа проданных автомобилей, свыше 25,3 тысяч были приобретены по программе льготного кредитования, а более 10,7 тысяч автомобилей были куплены по программе льготного лизинга.

Интересно, что около 28,8 тысяч транспортных средств, что почти 80% от общего объема, пришлось на локализованные модели автомобилей марки LADA по обеим программам. В целом, предоставленные скидки достигли более 10,7 миллиардов рублей.

Напомним, что Тигран Парсаданян, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ, ранее заявлял о выделении 63 миллиардов рублей на программы стимулирования спроса в текущем году. Из этой суммы 36 миллиардов рублей будет направлено на льготные кредиты, а 27 миллиардов рублей - на льготный лизинг.

По данным агентства "АВТОСТАТ", глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что программа льготного кредитования может быть расширена до семей с детьми. Такие изменения могут произойти в ближайшее время.

Источник

Продажи (470)Господдержка (12)Автокредитование (33)Льготные автокредиты (4)Лизинг (8)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация