BMW обошла Tesla: в Европе продано больше электромобилей

BMW обошла Tesla на европейском рынке электромобилей.

Немецкий автопроизводитель доставил 14 869 новых электромобилей в Европу в прошлом месяце, на 308 больше, чем Tesla.

Впервые в истории BMW продала больше электромобилей, чем Tesla в Европе. Опубликованы данные за июль, и согласно аналитической фирме JATO Dynamics, BMW продала 14 869 новых электромобилей в Европе в прошлом месяце. Tesla продала 14 561 новых электромобилей в июле.

Это означает, что BMW продала на 308 электромобилей больше, чем Tesla. И хотя разница невелика, это показывает, насколько немецкий автопроизводитель тихо стал лидером в мире электромобилей, продолжая предлагать гибридные, подключаемые гибриды и бензиновые варианты.

По данным JATO Dynamics, Tesla испытала некоторое затишье в прошлом месяце в Европе, с регистрацией как Model Y, так и Model 3. Продажи Model Y снизились на 16% до 9 544 проданных единиц. Тем временем продажи Model 3 упали на 17% до 4 694. Эти спады позволили BMW Group узким маржом занять первое место по продажам электромобилей в Европе в июле.

Тем не менее, в июле общее количество продаж электромобилей в Европе сократилось на 6% по сравнению с прошлым годом. JATO Dynamics говорит, что эта динамика, скорее всего, была вызвана отсутствием правительственных поощрений и опасениями по поводу стоимости вторичной продажи.

Фото: Motor1.com

BMW iX1 и Drive 20

Однако, несмотря на то, что BMW Group взяла верх в общем рейтинге, самым продаваемым электромобилем в Европе в прошлом месяце по-прежнему остался Model Y с большим отрывом, с 9 544 продажами. В июле вторым по продажам электромобилем в Европе был Volvo EX30 с 6 573 продажами, за которым следует Volkswagen ID.4 с продажами 5 295 единиц.

В топ-10 также вошли две модели BMW: iX1 с 4 305 и i4 с 4 198.

Динамика JATO указывает на то, что общий европейский рынок вырос на 2% по сравнению с июлем 2023 года и составил 1,03 миллиона автомобилей. 54% проданных машин были внедорожниками.

Касательно роста продаж внедорожников, аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос отметил: «Потребители в Европе теперь имеют доступ к большему выбору, чем когда-либо ранее, и внедорожники становятся более комфортным и желанным вариантом для многих. Это наряду с увеличивающимся количеством доступных моделей по доступной цене помогает потребителям переходить с традиционных сегментов на внедорожники».

Хотя Tesla Model Y была самым продаваемым электромобилем в Европе в июле, она значительно уступила самой продаваемой модели в целом, Dacia Sandero, с 22 398 продажами. Sandero опережал Volkswagen T-Roc с 19 254 проданными машинами и Toyota Yaris Cross с 17 314.