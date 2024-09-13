Команду дизайнеров BMW ждет встряска

Хорват родом из Франкфурта руководил дизайнерской командой главного бренда с апреля 2019 года. Теперь он переходит в Rolls-Royce, где займет аналогичную должность.

Будущие модели BMW будут создавать два человека. Максимилиан Миссони возьмет на себя ответственность за модели в сегментах верхнего среднего класса и люкс. Он ранее возглавлял дизайн в Polestar. После шести лет работы во внешнем бренде Volvo ему поручили создание дизайна крупнейших автомобилей BMW, а также грядущих моделей под маркой BMW Alpina. Напомним, BMW Group приобрела нишевого автопроизводителя из Бухлое в марте 2022 года.

Компактные и среднеразмерные автомобили будут стилизованы Оливером Хайльмером, главным дизайнером Mini с 2017 года. Его команда также будет отвечать за внешний вид автомобилей M. На его место во главе дизайн-отдела Mini придет Хольгер Хампф, бывший руководитель подразделения Designworks. Бывший главный дизайнер Rolls-Royce Андерс Варминг возглавит Designworks и "темы продвинутого дизайна".

Фото: Motor1.com

Кроме того, BMW назначила Клаудию Браун руководителем нового отдела по цвету и материалам для брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Кристиан Бауэр остается руководителем цифрового клиентского опыта.

Легко было бы сделать поспешные выводы о причинах изменений в дизайнерской команде BMW. Наблюдая за компанией в ее многочисленных социальных сетях, можно заметить, что отзывы о внешности автомобилей в основном негативны. Однако данные о продажах рассказывают о другой истории, поскольку в 2023 году BMW побила рекорд, продав 2 252 793 автомобиля.

Фото: Motor1.com

Были ли бы эти цифры еще выше без таких контрастных дизайнов? Догадаться о ответе мы, вероятно, никогда не сможем. Факт в том, что BMW справляется лучше прежнего, если говорить исключительно о продажах. Также помогает то, что у баварского бренда огромный ассортимент моделей – от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до плагин-гибридов и электрокаров, покрывающих весь премиум-сегмент.

Хотя эпоха BMW как "самого продвинутого автомобиля для вождения" может быть историей, они все еще продают спортивные автомобили с механической коробкой передач. Более того, был воссоздан M5 Touring и он выходит на американский рынок, став первым универсалом M, продаваемым в США. На других рынках также представлен более компактный M3 Touring. Родстер Z4 все еще в продаже, теперь с механической коробкой передач для версии M40i.

Фото: Motor1.com

Однако грустной реальностью 2024 года является то, что коммерческий успех BMW не связан с автомобилями, которые вдохновляют традиционалистов. Кроссоверы и внедорожники делают основной объем работы, и у мюнхенского бренда их предостаточно. От X1 до X7, с XM, который является "гадким утенком".

Фото: Motor1.com

Хотя салоны BMW теперь доминируют огромные экраны, поглотившие большую часть физических элементов управления, люди, по-видимому, не имеют проблем с этим. Даже исчезновение характерного контроллера iDrive не останавливает потребителей от покупки X1. Увеличение цен в последние годы также не сдерживает спрос.

Это показывает, что мы больше не являемся целевой аудиторией BMW. Под "нами" я имею в виду людей, скучающих по временам E46, E39 или другим внутренним кодам, которые приходят на ум первыми. Хотя последние дизайны работают с бизнес-точки зрения, с учетом сильных продаж, немцы готовятся к изменениям. Концепции Neue Klasse категорически намекают на планируемое обновление стиля.

Дизайн новых электрокаров, вероятно, уже окончательно утвержден. Не стоит ожидать, что новые назначенные лица повлияют на внешность кроссовера iX3 следующего года или седана i3, который выйдет в 2026 году. Дизайн автомобиля фиксируется за несколько лет до официального дебюта, так что эти новые команды, вероятно, оставят свой след на автомобилях, запланированных к запуску ближе к концу десятилетия.