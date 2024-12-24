BMW не опровергла информацию о поставках автомобилей в РФ вопреки наложенным санкциям.

Как сообщает немецкий новостной ресурс Business Insider, сотрудникам BMW удалось отправить в Россию более сотни автомобилей через представительство в Ганновере.

Однако секретное предприятие не осталось незамеченным: руководство компании узнало об этой схеме и прекратило незаконные поставки. Представители BMW не стали скрывать ситуацию, признав, что допустили нарушения. Все работники, причастные к незаконным операциям, были уволены.

Остается открытым вопрос о возможных юридических последствиях для BMW после выявления нарушений в экспорте.

Кроме того, в BMW заявили о намерении ужесточить контроль, чтобы предотвратить возможные поставки своих автомобилей в Россию в будущем.

Ранее появилась информация о том, что концепт BMW Skytop может быть запущен в серийное производство.