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BMW не опровергла информацию о поставках автомобилей в РФ вопреки наложенным санкциям.

Немецкий портал Business Insider: сотрудники BMW переправляли авто в РФ. Открыты юридические последствия для компании. БМВ усилит контроль над поставками в Россию.
РедакцияР
Редакция
24.12.2024, 11:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщает немецкий новостной ресурс Business Insider, сотрудникам BMW удалось отправить в Россию более сотни автомобилей через представительство в Ганновере.

Однако секретное предприятие не осталось незамеченным: руководство компании узнало об этой схеме и прекратило незаконные поставки. Представители BMW не стали скрывать ситуацию, признав, что допустили нарушения. Все работники, причастные к незаконным операциям, были уволены.

Остается открытым вопрос о возможных юридических последствиях для BMW после выявления нарушений в экспорте.

Кроме того, в BMW заявили о намерении ужесточить контроль, чтобы предотвратить возможные поставки своих автомобилей в Россию в будущем.

Ранее появилась информация о том, что концепт BMW Skytop может быть запущен в серийное производство.

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