BMW может выпустить электрический универсал M3

Недавно компания BMW представила обновленную версию M3 Touring с более острыми фарами и немного большей мощностью. Планы на ближайшее будущее уже готовы: в 2025 году запланировано выпустить усиленную специальную версию CS с множеством элементов из карбонового волокна и дополнительным приростом мощности. Идя еще дальше, появились слухи о том, что подразделение M также готовит версию M3 универсала без двигателя внутреннего сгорания.

Известный информатор из BMW, хорошо осведомленный о планах Мюнхена и имеющий хорошую репутацию в предсказаниях, утверждает, что планируется выпустить электрическую версию M3 Touring. Публикуя информацию на форумах Bimmer Post, источник утверждает, что производство утверждено для производства высокопроизводительного электрического универсала из Баварии. Вместо основы на платформе CLAR, как у текущего универсала, новинка будет построена на архитектуре Neue Klasse, разработанной специально для электромобилей.

Однако новинка не появится в ближайшее время. BMW объявила, что запустит модель 3 Series на платформе Neue Klasse в 2026 году, а электрический M3 ожидается в 2027 году. Логика подсказывает, что универсал появится после седана, поэтому его продажи не начнутся раньше 2028 года. Тот же информатор утверждает, что седан также получил зеленый свет, а также новое поколение M3 с бензиновым двигателем. Интересно, что ничего не сообщается о замене текущего M3 Touring с двигателем внутреннего сгорания.

Если вы следите за внутренними кодовыми названиями BMW, то газовая версия M3, как утверждается, называется "G84", в то время как электрическая модель - "ZA0". Электрический M3 Touring, не выбрасывающий вредные вещества, предположительно известен как "ZA1". По словам того же надежного источника, немецкий бренд также планирует полностью электрические версии M для X3 и X4 на платформе Neue Klasse, которые, по всей видимости, будут называться "ZA5" и "ZA7" соответственно.

Что касается фактических названий этих автомобилей, BMW уже исключила комбинирование "i" с "M", так что не стоит ждать появления iM3 или чего-то подобного. Интересно, что эти две буквы уже объединены для электрических автомобилей M Performance, таких как i4 M50, i5 M60 и i7 M70.

Глава BMW M Франк ван Меел недавно заявил Ars Technica, что инженеры работают над двумоторной системой с задним приводом и усиленной четырехмоторной конфигурацией с полным приводом. По сообщениям, M3 получат первую систему, обеспечивающую примерно 700 лошадиных сил. Похоже, что же касается M-версий электрических X3 и X4, они будут иметь схожую техническую базу.

Пока еще рано сказать, будет ли электрический M3 Touring продаваться в Соединенных Штатах, где текущий спортивный универсал остается недоступным. Однако можно отметить, что Америка получит более крупный M5 Touring, дебют которого запланирован до конца текущего года.

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