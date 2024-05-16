BMW возрождает старую страсть и покрывает уникальный XM бархатом

Совершенно неожиданно BMW представила уникальную версию флагманской модели XM, созданную в соавторстве с Наоми Кэмпбелл. На этот раз компания решила пойти по новому пути, и главный дизайнер Домагой Дукек выложил фотографии этого экстравагантного спортивного внедорожника в своем Instagram.

Получившая название Mystique Allure, эта единственная в своем роде XM впервые была представлена на этой неделе на Каннском кинофестивале. Часть кузова автомобиля покрыта настоящим бархатом, поэтому надеемся, что в эти дни на Лазурном берегу не будет дождя. Мягкая ткань также изобильно использована в интерьере. Кроме того, на уже достаточно контроверсиальном электрическом внедорожнике сотни (если не тысячи) блестящих пайеток, расставленных по всему кузову и салону.

Это не первый случай, когда BMW использует ткань на кузове автомобиля. Еще в 2008 году у концепта Gina Light Visionary Model был прочный материал, покрывающий металлическую структуру. Этот концепт, вероятно, был более интересным, чем XM, поскольку у него было изменяемое кузовное покрытие с растягивающимся текстилем, скрывающим неуклюжие зазоры.

Представленная на фото, двухместный спортивный автомобиль без крыши, созданный во времена Bangle, был основан на Z8 и имел гибкое тканевое покрытие. Он оснащался дверями "бабочка" и задним спойлером, размер которого можно было изменять. Гидравлические и электрические приводы, установленные на алюминиевой проволочной конструкции под обшивкой, позволяли Ginе эффективно менять свою форму.

Немецкий бренд роскошных автомобилей стал склонен к экспериментам с кузовом. В 2019 году был представлен суперчерный X6 с покрытием Vantablack VBx2, способным поглощать более 99 процентов света. Позднее, в 2022 году, iX Flow получил технологию E Ink с миллионами микрокапсул толщиной волос, способных отображать оттенки серого. Год спустя концепт i Vision Dee использовал эволюцию технологии E Ink с 32 выбираемыми цветами на 240 сегментах кузова автомобиля.