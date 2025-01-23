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Блогеры обнаружили забытый на двадцать лет автосалон-фантом

Старый автосалон в США: коллекция Cadillac и Lincoln, забытая на двадцать лет, удивляет состоянием и уникальностью. Важно узнать, кто и зачем хранил эти машины.
РедакцияР
Редакция
23.01.2025, 12:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В одном из уголков США обнаружен забытый автосалон, в котором находится более сорока автомобилей марок Cadillac и Lincoln.

Информации о предыдущих владельцах этого места, забытого почти на два десятилетия, нет. Тайна также окутывает причину, по которой было собрано такое большое количество роскошных машин.

Коллекция оказалась впечатляющей и в некотором роде уникальной. Здесь представлены интересные экземпляры, включая Cadillac Escalade с мягким верхом, Cadillac Seville, Cadillac Eldorado и Chrysler Imperial.

Состояние автомобилей различное. Некоторые из них удивительно хорошо сохранились, несмотря на сложные условия хранения. В то же время, некоторые модели серьезно пострадали от плесени и коррозии.

Ранее появилась информация о том, что в Европе была выставлена на продажу старая "Копейка" почти за 5 тысяч евро.

Источник

Салон (35)

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