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Блогер Свиридов провел подробный обзор Lada Aura и высоко оценил качество сборки

Lada Aura представлена как улучшенная версия модели «Веста». Создатели выпустили удлиненную и более роскошную версию автомобиля. Вопрос о том, каким образом специалисты из автоконцерна удлинили кузов, вызывал большой интерес.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.12.2024, 11:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Lada Aura представлена как улучшенная версия модели «Веста». Создатели выпустили удлиненную и более роскошную версию автомобиля. Вопрос о том, каким образом специалисты из автоконцерна удлинили кузов, вызывал большой интерес. Инженер Илья Свиридов рассказал, что для этого было использовано несколько хитростей. Например, пол машины удлинили с помощью специальной вставки длиной 25 сантиметров, а также изменения внесли в арку двери. При изготовлении панели крыши и дверей применялись новые методы: были обнаружены штампованные элементы без следов сварки компонентов.

Как отмечают представители компании, при создании крыши Lada Aura были добавлены дополнительные поперечные усилители, что положительно сказалось на шумоизоляции салона – шум стал меньше на треть по сравнению с базовой моделью седана. Разборка показала, что в салоне присутствует значительное количество виброизоляционных материалов, таких как войлок. Кроме того, для предотвращения промокания автомобиля во время эксплуатации верхнюю часть пола покрыли специальным пропитывающим составом.

Появились вопросы качества сварки: считается, что на данном этапе автопроизводитель обратился к опыту китайских коллег. Однако все сварные швы были покрыты герметиком. Весьма удивительным для специалистов стало обнаружение армированного скотча на дверях – предполагается, что он применяется для борьбы с вибрациями. Также поролоновый мат был закреплен скотчем на задней полке салона. Для защиты днища автомобиля от коррозии применялся специальный антикоррозийный состав, также в комплектации имеются экраны.

Новинка Lada Aura была представлена на рынке в конце ноября по цене от 2,6 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что кузов Lada Aura выполнен в матово-черном цвете, что добавляет автомобилю особого стиля и элегантности.

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