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В ближайшие дни ожидается немало автомобильных предложений к Black Friday. Hyundai решила начать кампанию заранее.

Корейский бренд предлагает дополнительный депозит в размере £1,000 при покупке Bayon, Ioniq 9, Kona, Santa Fe или Tucson. Условие действует для автомобилей, заказанных с сегодняшнего дня по 14 December 2026. Таким образом, воспользоваться скидкой смогут как покупатели компактного SUV, так и те, кто выбирает большой семиместный автомобиль.

В рамках предложения доступны автомобили с бензиновыми, гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками. Полностью электрическую модель можно выбрать только среди Ioniq 9: Kona Electric в эту акцию не входит. При этом другие предложения на Kona Electric представлены в сервисе Auto Express Buy A Car.

Hyundai Bayon

Фото: autoexpress

Цена — примерно от £24,100

Hyundai Bayon — самая компактная модель в этом списке. Несмотря на размеры, автомобиль предлагает достаточно места в салоне и багажнике. За его динамику отвечает 1.0-литровый бензиновый двигатель, который отличается умеренным расходом топлива. В ходе собственных испытаний специалисты получили средний показатель 47mpg.

Актуальные предложения на Hyundai Bayon

Hyundai Kona

Фото: autoexpress