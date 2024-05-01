BFGoodrich только что заменил свою самую культовую внедорожную шину.

Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 давно завоевали свою репутацию в сообществе любителей бездорожья. И вот, долгожданное продолжение здесь в виде KO3. Используя опыт, накопленный за более чем 10 лет у предшественника, BFGoodrich обещает улучшения во всех аспектах для своей следующего поколения всепогодной шины. И уже к началу 2026 года она будет предлагаться в более чем 100 размерах, чтобы подойти к различным транспортным средствам.

Чем же отличается KO3? KO3 имеет новый рисунок протектора, специально разработанный для улучшенного износа, особенно на гравийных поверхностях. BFGoodrich говорит, что контактная площадь с трехмерными блоками протектора на всю глубину помогает снизить неравномерный износ со временем. Также улучшено сцепление в грязи и снегу по сравнению с KO2; новая шина получила рейтинг Трехгорной Снежинки для использования в сильный снегопад. Насечки на плечах шины и Mud-Phobic Bars специально упоминаются для улучшенного сцепления.

Прочность также улучшена благодаря, в частности, новому составу шины, специально разработанному для использования вездеходного типа. BFGoodrich говорит, что шина получила знак Байя Чемпион благодаря прочности боковины. Все это подтверждается гарантией на 50 000 миль.

Новая шина поступит в продажу в мае с 13 размерами от 305/70R16 до 295/60R20. Еще 17 размеров появятся в августе, а к октябрю KO3 будет доступна для 22-дюймовых колес. Расширение ассортимента завершится в 2026 году, когда будет доступно более 100 размеров для всех — от пикапов и внедорожников до гоночных автомобилей собственной сборки.

Фото: Motor1.com

"Легендарная прочность шин BFGoodrich стала еще прочнее с появлением шины All-Terrain KO3," - сказал Харольд Филлипс, генеральный менеджер BFGoodrich. "За 10 лет с момента запуска шины KO2 мы провели множество гонок и исследований, поэтому десяток лет данных, обратной связи, технологий и опыта вложены в разработку шины KO3. Мы сами себе конкуренты, и мы знали, что настало время поднять всепогодные шины на новый уровень. Будет интересно увидеть, что потребители сделают — на работе и во время отдыха — с шиной KO3."