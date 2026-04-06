Революция в управлении: Mercedes-Benz показал систему рулевого управления без механической связи с колесами

Компания Mercedes-Benz представила инновационную систему рулевого управления steer-by-wire для электрического седана EQS. Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, технология впервые появилась на серийном автомобиле марки и теперь доступна в качестве дополнительной опции.

По данным компании, steer-by-wire избавляет от необходимости механической связи между рулевым колесом и колесами автомобиля. Новая система снижает усилия, необходимые для управления, а также устраняет вибрации, которые ранее могли передаваться на руль при движении по неровной дороге.



В Mercedes-Benz отмечают, что steer-by-wire облегчает парковку и совершение маневров, а также способствует улучшению устойчивости на высоких скоростях. Система автоматически меняет передаточное отношение рулевого управления в зависимости от дорожной ситуации. Кроме того, задние колёса теперь могут подруливать: на больших скоростях они поворачиваются в ту же сторону, что и передние, обеспечивая дополнительную устойчивость.

В связи с внедрением новой технологии рулевое колесо приобрело иные очертания — стало более плоским и компактным. По мнению инженеров, это решение расширяет пространство для водителя, улучшает видимость приборной панели и упрощает процесс посадки и высадки из салона.

Перед запуском в серийное производство система прошла более 1 млн километров испытаний. Для обеспечения безопасности steer-by-wire оснащена двумя независимыми каналами передачи сигналов, что позволяет сохранять контроль над автомобилем даже при отказе одного из них. Дополнительно реализованы функции подруливания задней оси и выборочного торможения колёс с помощью ESP.

Как уточняют в компании, базовая версия EQS по-прежнему комплектуется традиционным электромеханическим рулевым управлением. Опция steer-by-wire доступна за дополнительную плату.



Для нового дизайна руля была разработана специальная конструкция подушки безопасности. В компании сообщают, что изменены схема раскрытия подушки и ее внутренняя структура, чтобы система корректно срабатывала даже при отсутствии верхней части обода руля. Несмотря на обновления, подушка по-прежнему расположена в центре рулевого колеса и полностью соответствует требованиям безопасности Mercedes-Benz.

В Mercedes-Benz напомнили, что запуск steer-by-wire совпал с 140-летием создания первого автомобиля — Benz Patent-Motorwagen. В честь этой даты три седана S-Class отправились в путешествие по 140 ключевым точкам мира, которое завершится в октябре 2026 года.

Ранее автопроизводитель также объявил о скором дебюте своего первого электрического минивэна под названием VLS. Премьера новинки намечена на 2027 год.

Автор: Иван Бахарев