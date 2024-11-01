Будет выпущена ограниченная серия Бэтмобилей из фильма «Тёмный рыцарь». Цена впечатляет.

Ребята из Action Vehicle Engineering выпустили новый бэтмобиль под названием Tumbler, созданный в честь 85-летнего юбилея Бэтмена. Этот удивительный автомобиль построен на стальной раме с использованием панелей из стали, кевлара, стекловолокна и карбона. Внутри Tumbler установлен мощный 525-сильный двигатель LS3 V8 от General Motors объемом 6,2 литра. К сожалению, владельцы не смогут покататься на этом красивом автомобиле по обычным дорогам, так как он не имеет сертификации для использования на дорогах общего пользования.

Планируется выпустить всего десять экземпляров юбилейного бэтмобиля, каждый из которых оценивается в $2,99 млн. Для компании Action Vehicle Engineering это не первый подобный проект, ведь у них уже есть впечатляющая модель с открытыми колесами в стиле истребителя из фильма "Звёздные войны".

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