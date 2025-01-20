Changan CS55 Plus стал хитом продаж в России.

Китайский кроссовер Changan CS55 Plus в России присутствует с 2017 года. К концу ноября 2024 года глобальные продажи этой модели достигли отметки в 1 миллион единиц. В России кроссовер также пользовался популярностью и входил в топ-10 автомобилей с логотипом Changan, на которые был большой спрос.

Представители российского офиса марки пояснили, что компания оперативно отреагировала на текущий спрос на рынке, не дожидаясь смены поколения кроссовера. Автомобили из линейки Uni позиционируются как автомобили повышенного качества с передовыми технологиями.

Changan Uni-S относится к классу компактных кроссоверов: его длина составляет около 4,51 метра, а колесная база – 2,65 метра. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 лошадиная сила, который работает в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач и передним приводом. Цена на наиболее доступную версию Changan Uni-S составляет 2,63 миллиона рублей.

Владельцы автомобилей в России отмечают у Changan Uni-S хорошую обзорность, динамику и оптимальное сочетание двигателя с трансмиссией. Однако у них возникают претензии к аудиосистеме, мультимедийной системе и отсутствию важных опций, таких как подогрев сидений.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о презентации в Китае электроседана Changan Oshan 520, оснащенного аккумулятором с возможностью быстрой замены.