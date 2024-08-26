Энергия солнца: источник, который не иссякает

Солнечная энергия рассматривается как перспективное решение для уменьшения зависимости от общей электросети. Многие дома могут обеспечить себя электроэнергией с помощью небольшого количества солнечных панелей, что делает этот источник энергии привлекательным.

В среднем, домохозяйство в США потребляет около 30-33 кВт/ч энергии в день, тогда как типичный электромобиль расходует приблизительно 13,2 кВт/ч на преодоление 39,7 миль. Несмотря на то, что это потребление вполне приемлемо, проблема заключается в скорости расходования энергии.

Обычно автомобили тратят энергию намного быстрее, чем дома, и ограниченная площадь поверхности автомобиля сильно ограничивает количество солнечной энергии, которое можно получить. Именно поэтому солнечные панели на серийных автомобилях, таких как Prius Prime, используются для вспомогательных функций, например, для охлаждения салона, а не для зарядки аккумулятора.

Однако компании Drew Builds Stuff удалось создать автомобиль на солнечных батареях, которому по плечу впечатляющие достижения. В тестах машина проехала 155 миль, используя батарею, которая обычно позволяет проехать 35-45 миль без помощи солнечных батарей.

Хотя в оптимальных условиях автомобиль может проехать более 300 миль с меньшим количеством остановок, это связано с необходимостью существенных компромиссов. Сам автомобиль представляет из себя минималистичную модель с солнечными панелями, единственным сиденьем и отсутствием стандартных элементов безопасности.

Несмотря на впечатляющие результаты, солнечный автомобиль, созданный Drew Builds Stuff, далек от идеала многих. Он не представляет собой практичное транспортное средство и был протестирован в специфических условиях, далеких от реалий повседневного вождения.

Если бы подобная концепция была внедрена в серийный автомобиль, факторы, такие как скорости передвижения, безопасность, комфорт пассажиров и дополнительные энергозатратные функции, например, кондиционер, существенно уменьшили бы целесообразность данной идеи.

Эксперимент Дрю показывает, что солнечная энергия имеет потенциал в автомобильной индустрии, однако пока существуют серьезные технические и практические ограничения, которые не позволяют полностью перейти на данное решение в настоящее время.

Не следует забывать, что новые исследования демонстрируют отрицательное влияние полного разряда на аккумуляторы LFP, что также является важным аспектом в обсуждении перспектив использования солнечной энергии в транспорте.