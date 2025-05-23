Берра: В квалификации можно использовать С4 в теории

Команда Шинников Pirelli подвела итоги первого тренировочного дня на трассе в Монако. На этом этапе, как и в Имоле, использовались самые мягкие компаунды, включая C6.

Большинство гонщиков выбрали именно C6 - за два часа тренировок они проехали 574 круга на этих шинах. Также были использованы шины других составов: 427 кругов на Medium и 221 круг на Hard.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli, поделился мнением: «День был насыщенный, мы собрали много данных. Решающим было увидеть, как ведет себя резина C6 в Монако после Имолы. Мы заметили подобные тенденции и здесь».

Самые мягкие шины этого сезона оказались немного быстрее, чем C5. Их производительность почти полностью восстанавливается после одного-двух кругов на умеренной скорости. Гонщики не слишком уверенно себя чувствовали на первых быстрых кругах с этими шинами.

Это может открыть возможность использования Medium в квалификации. Некоторые гонщики уже использовали комплект Hard, оставив только один на гонку в воскресенье. Пять гонщиков выбрали Medium для каждой сессии.

На трассе в Монако результаты постепенно улучшались из-за отработанной резины и уверенности гонщиков. Однако скорости оказались чуть ниже, чем год назад на тех же тренировках, хотя Шарль Леклер показал тогда лучшее время.

Наблюдались некоторые признаки износа шин на Medium в конце длинных серий кругов, но это ожидаемо для данной трассы и условий».