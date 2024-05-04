Шины Medium - лучший выбор для спринта, утверждает Берра.

Инженеры компании Pirelli выразили своё удивление по поводу изменения состояния трассы во время квалификации к предстоящему спринту. Главный инженер Симоне Берра отметил, что день был напряжённым, а высокая температура трассы в Майами, превышавшая 55 градусов по Цельсию, создала дополнительные сложности для гонщиков, автомобилей и шин.

Согласно его словам, в начале дня трасса быстро улучшалась, а время круга снижалось. При этом не было признаков износа шин.

Квалификация к спринту прошла необычным образом. По мере прохождения первой сессии состояние асфальта продолжало улучшаться, однако в конце второй сессии стало очевидно, что трасса становится медленнее. Это явление стало более заметным в финале, когда переход с Medium на Soft не принёс обычного улучшения результатов.

Специалисты Pirelli заявили, что в ближайшие часы они изучат все данные, чтобы выявить причину подобного поведения трассы.

Относительно предстоящего спринта Берра отметил, что шины Medium являются наилучшим выбором для прохождения 19 кругов. Тем не менее он не исключил возможности использования софтовых шин, поскольку они могут обеспечить значительное преимущество в сцеплении на первых кругах гонки.

При таком сближении результатов инженер рекомендовал тем, кто начнёт гонку с более отдалённых позиций, рассмотреть возможность использования софтовых шин на старте воскресной гонки.