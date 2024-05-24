Карлос Сайнс: "Мы уже на десять позиций лучше, чем в прошлом году"

В компании Pirelli оценили, что в ходе тренировок в пятницу пилоты проехали 1180 кругов, что составляет почти четыре тысячи километров.

Симоне Берра, главный инженер в Pirelli, поделился мнением: «Первый день гонок на трассе был насыщенным, однако в мире Формулы 1 не произошло ничего неожиданного. Гонщики сумели наладить необходимый ритм и выбрать оптимальную траекторию на сложной уличной трассе».

С технической точки зрения, наблюдается улучшение скорости трассы с каждым пройденным кругом, что может сыграть важную роль в квалификации, где условия могут кардинально меняться от начала до конца каждой сессии.

Факт того, что наилучшее время сегодня практически на десятую секунды быстрее, чем год назад, свидетельствует о значительных достижениях с новым поколением гоночных болидов, учитывая, что шины остались практически неизменными по сравнению с прошлым сезоном».