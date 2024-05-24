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Карлос Сайнс: "Мы уже на десять позиций лучше, чем в прошлом году"

В компании Pirelli оценили, что в ходе тренировок в пятницу пилоты проехали 1180 кругов, что составляет почти четыре тысячи километров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2024, 21:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В компании Pirelli оценили, что в ходе тренировок в пятницу пилоты проехали 1180 кругов, что составляет почти четыре тысячи километров.

Симоне Берра, главный инженер в Pirelli, поделился мнением: «Первый день гонок на трассе был насыщенным, однако в мире Формулы 1 не произошло ничего неожиданного. Гонщики сумели наладить необходимый ритм и выбрать оптимальную траекторию на сложной уличной трассе».

С технической точки зрения, наблюдается улучшение скорости трассы с каждым пройденным кругом, что может сыграть важную роль в квалификации, где условия могут кардинально меняться от начала до конца каждой сессии.

Факт того, что наилучшее время сегодня практически на десятую секунды быстрее, чем год назад, свидетельствует о значительных достижениях с новым поколением гоночных болидов, учитывая, что шины остались практически неизменными по сравнению с прошлым сезоном».

Источник

Pirelli (9)

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