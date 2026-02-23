Берни Экклстоун о борьбе за чемпионский титул в 2026 году

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун в беседе с RTL поделился своими взглядами на грядущий сезон, который стартует под эгидой нового технического регламента.

Экклстоун отметил, что с началом чемпионата участников ожидает настоящий хаос и неразбериха, ведь всем без исключения придётся адаптироваться к обновлённым правилам Формулы 1.

По его мнению, изменения в регламенте вряд ли сыграют на руку Максу Ферстаппену, учитывая его манеру пилотирования. Однако бывший руководитель чемпионата подчеркнул: дело не только в гонках, а в общем векторе развития серии, в которой, по его словам, всё больше ограничений накладывается на гонщиков. Экклстоун напомнил, что Формула 1 изначально создавалась как первенство мира для пилотов, а не для инженеров.

Он также выразил опасения, что современные тенденции сближают Формулу 1 с Формулой E, что может привести к потере интереса болельщиков, однако выразил надежду, что этого не случится.

Говоря о фаворитах, Берни Экклстоун выделил преимущества Mercedes. Он считает, что у Джорджа Рассела есть необходимый талант, но для завоевания титула британцу нужно проявлять «инстинкт убийцы» на протяжении всего сезона.

По мнению Экклстоуна, коллективы с моторами Mercedes обладают хорошими возможностями в этом году, но он надеется, что Ferrari также сможет вмешаться в борьбу за чемпионство. По его словам, если бы Ferrari удалось выиграть титул, это было бы на пользу всему чемпионату. Кроме того, Экклстоун обратил внимание на настрой Льюиса Хэмилтона, который, по его словам, не собирается останавливаться, пока не достигнет своей цели. Он добавил, что новый титул для Хэмилтона стал бы отличной историей для Формулы 1.

Экклстоун также высказал мнение, что у Audi есть все необходимые ресурсы для успешного дебюта в чемпионате. Он отметил, что плотность результатов в средней группе очень высока, и у немецкой марки есть шанс проявить себя. Кроме того, бывший руководитель Формулы 1 уверен, что Габриэль Бортолето способен стать серьёзным соперником для Нико Хюлкенберга, отметив скорость молодого бразильца и его потенциал однажды стать чемпионом.