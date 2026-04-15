Бернд Майландер делится рекомендациями с Максом Ферстаппеном

Водитель автомобиля безопасности Формулы 1 Бернд Майландер, недавно отметивший свой 500-й Гран При в этом качестве на этапе в Австралии, ранее добивался значительных успехов в гонках GT3. В числе его достижений — победа в престижной суточной гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2000 году. Именно на этом соревновании в мае планирует выступить и пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен.

В интервью для издания RacingNews365 Майландер поделился с Ферстаппеном своими рекомендациями, основанными на многолетнем опыте в долгих марафонских гонках.

Бернд Майландер рассказал: «Что я хотел бы посоветовать? В 2000 году у нас была великолепная машина и отличная команда. На каждом брифинге повторялось, что основная задача — работать на результат всей команды. Даже обладая преимуществом по скорости, важно думать о финише и не идти на неоправданный риск. За прошедшие 30 лет мы не единожды наблюдали ситуации, когда очень быстрые автомобили не добивались успеха, если их пилоты чрезмерно рисковали».

По его словам, в 2000 году в команде был пилот, склонный к агрессивному стилю, поэтому коллективу приходилось напоминать ему о необходимости осторожности: «Мы стартуем с поула, но необязательно быть первым после первого поворота».

«Марафонская дистанция — это очень длинный путь, — подчеркнул Майландер. — Даже если ты не возглавляешь гонку после первого круга, у тебя всегда есть шанс выйти в лидеры на 50-м. Главное — сохранить машину невредимой до самого конца,» — заключил он.