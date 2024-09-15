Работа с Haas сделала меня намного опытнее, говорит Берман

Оливер Берман занял десятое место в заездах в Баку, установив уникальный статистический результат: британец заработал очки в двух своих первых гонках, выступая за разные гоночные команды.

В марте он пришел седьмым за рулем Ferrari, а сегодня блеснул, заменив Кевина Магнуссена в Haas F1. На финальной прямой он даже сумел превзойти своего напарника - Нико Хюлкенберга, ветерана гонок.

Оливер Берман (10-й): «Думаю, что сегодняшний результат был несколько удачливее, чем мой первый заезд, так как все представления о призовом десятке исчезли за мгновение. На этой трассе все может случиться, и в самых последних кругах на трассе произошло много событий. Это позволило мне финишировать десятым».

«Мне даже удалось обогнать Нико, моего напарника, все было сделано без происшествий. Это случилось после столкновения Карлоса Сайнса и Серхио Переса, и я даже удивился, что гонка продолжалась на зеленом флаге дольше, чем ожидали».

«Гонка была сложной, но на втором этапе я чувствовал себя уверенно за рулем, машина шла хорошо. Однако я долго застрял в трафике, всё из-за моей медленности на первом участке гонки».

«Это связано с моим неопытом, так как я старался беречь резину. На более позднем этапе гонки шины показали, что они более долговечны, потому что резина довольно быстро изнашивалась на второй тренировке. И только по ходу гонки, когда состояние трассы улучшилось, показалось, что шины более долговечны».

«На втором этапе я уже оценил наши возможности. Было трудно опережать, так как нужно было активно работать с резиной и избегать перегрева. Я стремился обогнать Франко Колапинто, но Льюис Хэмилтон показал лучший результат, благодаря своему опыту».

Нико Хюлкенберг (11-й): «Честно говоря, результат был лучше, чем ожидалось. Мы нашли хороший темп, и я был доволен проделанным. К сожалению, в последние круги возникли проблемы, и последний инцидент незадолго до финиша застал меня врасплох. Я думал, что на трассу выйдет безопасность, или даже вывесят красные флаги, потому что авария была серьезной».

«Тем не менее на трассе еще развевались зеленые флаги, и к несчастью, я потерял позицию. Весь трек был усеян обломками, и мне пришлось проехать через них, не заметив крупных обломков, так как передо мной ехал другой болид. Последние два круга были абсолютно безумными, и, к несчастью, это повлияло на наши результаты».

Айо Комацу, руководитель команды: «Оценивая выступление Олли, я думаю, что он справился на высшем уровне. Согласен, в начале гонки он слишком мягко обращался с резиной, но команда должна была лучше информировать его о текущей ситуации. Но как только он понял свою ошибку, он показал свой потенциал, и десятое место стало заслуженной наградой, так как он заработал важные очки для команды».

«Поговорим о Нико, он уверенно выступал на трассе, хотя это не его самый удобный маршрут. На этапе он хорошо обращался с резиной, но на первом участке он показал лучший результат. Когда он перешел на прочные шины, ему пришлось экономить резину, но, к несчастью, два круга до финиша он задел правую сторону машины об отбойник и потерял позицию перед Колапинто».

«Потом впереди произошла авария на трассе, и машина Нико зацепила крупный обломок. Точно не знаю, что там происходило, но Хэмилтон и Берман его опередили».

«Что касается позитивных моментов, стоит отметить, что мы демонстрировали хороший темп, хотя трасса не слишком подходила Нико. Я уверен, что в следующих гонках мы сможем бороться за очки».