Берман: «Всё могло быть намного хуже»

Менее трёх недель назад британский гонщик Оливер Берман попал в серьёзную аварию на трассе в Сузуке. Инцидент произошёл в повороте Spoon, где машина Берман вылетела с трассы. По данным FIA, датчики зафиксировали перегрузку в 50g. После инцидента пилот Haas F1 передвигался с заметной хромотой, однако медицинское обследование переломов не выявило, и спортсмен вскоре отправился домой.

На следующий день после гонки болельщики запечатлели, как Оливер Берман садится в поезд, при этом он продолжал хромать. В интервью изданию Sportbible гонщик поделился информацией о своём нынешнем состоянии.

«Спасибо за вопрос, сейчас всё хорошо. Возвращаться домой было непросто, после аварии я с трудом двигался», — отметил Берман. Он рассказал, что после происшествия у него опухло и болело колено, однако на данный момент самочувствие улучшилось. По его словам, пострадало правое колено, что позволило ему относительно быстро восстановиться.

Уже через несколько дней после аварии, в среду или четверг, Оливер вместе с братом вернулся к тренировкам на симуляторе, готовясь к гонке на выносливость.

Берман подчеркнул, что ситуация могла закончиться гораздо серьёзнее, и выразил благодарность всем за поддержку. Пилот с оптимизмом отметил, что с нетерпением ждёт возвращения на трассу в Майами.