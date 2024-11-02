Игорь Берман рассказал: "Утром Рахим сообщил, что Кевину требуется замена".

В сфере автогонок в Бразилии произошли важные события: новичок Оливер Берман показал себя с лучшей стороны, сменив на трассе заболевшего Кевина Магнуссена в Haas F1. Берман сумел пройти до финала квалификации, тогда как его напарник по команде Нико Хюлкенберг выбыл на втором этапе.

Айо Комацу, возглавляющий Haas F1, отметил отличный результат Бермана: «Оливер впечатлил нас своим выступлением, особенно учитывая, что он был приглашен в последний момент и провел лишь одну утреннюю тренировку. Он продемонстрировал стабильное улучшение в квалификации, однако неполадка с контролем температуры шин помешала ему показать более высокий результат в финальной сессии».

Сам Оливер Берман, показавший 10-е время, прокомментировал свой выход на трассу: «Я получил звонок от Айо утром с уведомлением о необходимости заменить Кевина. Желаю ему скорейшего выздоровления. Вернуться за руль F1 - это всегда здорово. Машина себя чувствовала отлично с самого начала дня, но я совершил ошибку в первом секторе круга, что лишило меня ценных секунд».

Нико Хюлкенберг, стартовавший с 12-й позиции, поделился своим мнением о прошедших событиях: «Новое покрытие трассы оставляет желать лучшего, об этом говорили многие после утренних тренировок. Мне не удалось найти нужную стабильность на круге, несмотря на удовлетворительный заезд. Необходимо выявить причину недостаточного сцепления с дорогой».

После квалификации участников ждет насыщенная программа корректировок перед гонками. Команды получат возможность работать над настройками перед стартом, отменяется режим запретного пит-лейна. Каждая команда стремится улучшить свои показатели для успешного выступления в предстоящих заездах.