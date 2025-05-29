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Робин Берман: "Я должен признаться, я немного в замешательстве"

Оливер Берман оценил перспективу Haas перед гонкой в Барселоне. Гонщик признал сложности и непредсказуемость своей машины, но выразил надежду на удачное выступление в испанском этапе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Haas Оливер Берман продолжает демонстрировать стабильные результаты в текущем сезоне. Из восьми уже состоявшихся гонок он заработал очки в трёх, однако на последних четырех этапах не попал в призовую десятку. В Монако он финишировал на 12-й позиции, что стало четвертым подряд неудачным результатом.

На вопрос о перспективах команды в предстоящем этапе в Барселоне, Берман предпочёл воздержаться от прогнозов, отметив непредсказуемое поведение своего болида.

"Если честно, я в некотором недоумении. Те уик-энды, когда мы ожидали сложности, всё проходило гладко, а там, где всё должно было идти гладко, возникали проблемы. Поэтому, учитывая специфику нашей машины, делать прогнозы сложно. Мы представили ряд технических нововведений в Имоле, и теперь необходимо оценить, как они себя проявят на трассе в Барселоне с её быстрыми поворотами"

"В Имоле скорости ниже, чем здесь. Но если мы сможем хорошо справиться с этой трассой в Барселоне, то, я думаю, у нас есть шанс продемонстрировать хороший результат в этом уик-энде"

Источник

Оливер Берман (37)Haas F1 Team (157)

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