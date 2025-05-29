Робин Берман: "Я должен признаться, я немного в замешательстве"

Гонщик Haas Оливер Берман продолжает демонстрировать стабильные результаты в текущем сезоне. Из восьми уже состоявшихся гонок он заработал очки в трёх, однако на последних четырех этапах не попал в призовую десятку. В Монако он финишировал на 12-й позиции, что стало четвертым подряд неудачным результатом.

На вопрос о перспективах команды в предстоящем этапе в Барселоне, Берман предпочёл воздержаться от прогнозов, отметив непредсказуемое поведение своего болида.

"Если честно, я в некотором недоумении. Те уик-энды, когда мы ожидали сложности, всё проходило гладко, а там, где всё должно было идти гладко, возникали проблемы. Поэтому, учитывая специфику нашей машины, делать прогнозы сложно. Мы представили ряд технических нововведений в Имоле, и теперь необходимо оценить, как они себя проявят на трассе в Барселоне с её быстрыми поворотами"

"В Имоле скорости ниже, чем здесь. Но если мы сможем хорошо справиться с этой трассой в Барселоне, то, я думаю, у нас есть шанс продемонстрировать хороший результат в этом уик-энде"