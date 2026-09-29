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Цена бензинового пикапа Changan Hunter Plus выросла на 30 тысяч рублей

Changan повысил цену бензинового пикапа Hunter Plus 2026 года в России: версия Люкс подорожала на 30 тысяч рублей и теперь стоит 4 099 900 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.09.2026, 15:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская марка Changan увеличила цену бензиновой версии пикапа Hunter Plus 2026 года выпуска. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», изучившие сайты официальных дистрибьюторов бренда в России.

Подорожание коснулось комплектации Люкс: ее стоимость выросла на 30 тысяч рублей (+0,7%). Теперь автомобиль, произведенный в 2026 году, предлагается за 4 099 900 рублей.

Дизельные модификации Changan Hunter Plus пока сохраняют прежние цены. Версия Стандарт стоит 4 129 900 рублей, а комплектация Комфорт — 4 249 900 рублей. О поведении пикапа с дизельным двигателем читайте в специальном разделе «Шоу-рум».

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