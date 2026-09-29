Цена бензинового пикапа Changan Hunter Plus выросла на 30 тысяч рублей

Китайская марка Changan увеличила цену бензиновой версии пикапа Hunter Plus 2026 года выпуска. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», изучившие сайты официальных дистрибьюторов бренда в России.

Подорожание коснулось комплектации Люкс: ее стоимость выросла на 30 тысяч рублей (+0,7%). Теперь автомобиль, произведенный в 2026 году, предлагается за 4 099 900 рублей.

Дизельные модификации Changan Hunter Plus пока сохраняют прежние цены. Версия Стандарт стоит 4 129 900 рублей, а комплектация Комфорт — 4 249 900 рублей. О поведении пикапа с дизельным двигателем читайте в специальном разделе «Шоу-рум».