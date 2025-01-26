Bentley сохраняет лидерство на рынке новых автомобилей премиум-класса в РФ уже второй год подряд.

По информации от агентства «АВТОСТАТ», продажи новых автомобилей сегмента Luxury в России в 2024 году составили 568 единиц – это на 27% больше, чем в предыдущем году (449 машин). Интересно, что второй год подряд самым востребованным брендом в этой категории остается Bentley.

Вспомним, что в 2022 году лидировала компания Rolls-Royce, но затем первенство вернулось к Bentley. Только в прошлом году было продано 175 новых автомобилей Bentley в России. Rolls-Royce занял второе место (151 штука), всего на одну машину опередив Lamborghini (150 авто).

Только трем производителям удалось превысить отметку в 100 проданных машин. В то же время продажи остальных роскошных марок в 2024 году даже не достигли 50 единиц. Например, у Ferrari было реализовано 46 автомобилей, у Maserati – 35, а у Aston Martin – всего 11.

Более подробно об анализе рынка роскошных автомобилей и его перспективах можно будет узнать на форуме автобизнеса под названием «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который пройдет 13 февраля в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».