Электромобиль Bentley: эксклюзивные новые подробности о первом электрокаре бренда

Ведущий автомобиль Continental GT Speed First Edition неумолимо приближается к заводу Bentley в Крю. Зеленые изгороди мелькают за окном, кузов надежно держится на дороге, даже когда машина преодолевает горбатые мосты, но тахометр двигателя застрял на нуле. Волшебство? Едва уловимое электрическое жужжание разглашает наш секрет: как и все Continental GT, это автомобиль с гибридным двигателем, способный легко разгоняться до 60 миль в час без рева V8.

Этот частично электрифицированный Conti — всего лишь закуска к тому, что мы собираемся увидеть, становясь первыми людьми за пределами Bentley, кто ступает на территорию его совершенно нового электрифицированного автомобильного завода стоимостью более трех миллиардов евро.

Вглубь нового кампуса инженеры усердно устанавливают оборудование для создания опытного производства первого в истории Bentley электромобиля (BEV), старт которого состоится всего через восемь недель.

BEV, известный как 'Luxury Urban SUV', будет немного короче современных моделей, получит внушительный кузов, немедленно узнаваемый как Bentley, и будет роскошно отделан руками мастеров компании. Однако их работа будет включать в себя новые высокотехнологичные материалы и передовые методы работы, включая искусственный интеллект и автономные транспортные средства для перемещения кузовов автомобилей.

Это идеальное воплощение видения Bentley о своей 'Фабрике мечты', месте, где столетия и современность пересекаются. И месте, где передовая линия электромобилей скрывается в самом старом здании на территории, A1, построенном в 1938 году для производства авиадвигателей Merlin накануне Второй мировой войны.

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Андреас Лехе, высокий член совета директоров Bentley по производству, встречает нас у конвейера сборки седанов Continental и Flying Spur, чтобы поделиться видением компании. "Было бы проще снести все старые здания и построить их заново", — говорит он. — "Но для нас важно было сохранить эти старые постройки и интегрировать новые технологии и автомобили в это наследие".