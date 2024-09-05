Байк, созданный специально для Марадоны, был показан белорусским коллекционером.

Белорусский коллекционер продемонстрировал уникальный мотоцикл, специально созданный для легендарного футболиста из Аргентины, Диего Марадоны. Изображения этого интересного байка были опубликованы на местном портале av.by.

Этот мотоцикл получил название El Diego. Его автором является талантливый кастомайзер из Белоруссии по имени Юрий Шиф. Изначально мотоцикл планировали подарить самому Марадоне, однако исполнить этот замысел так и не удалось: футболист не дожил до момента вручения всего на неделю.

В качестве базы для этого "звездного" байка был выбран Harley-Davidson Fat Bob 2018 года. Изначальный мотоцикл оставили по сути только двигатель и раму. Все кузовные детали и подвеска были полностью заменены на новые. Дизайн El Diego стал абсолютно неповторимым. Для отделки мотоцикла была выбрана цветовая гамма национальной сборной Аргентины по футболу. Фронтальное колесо выполнено в форме "Золотого мяча", символизирующего одну из авторитетных спортивных наград, полученных Марадоной.

Фару спереди решили оформить в виде числа 10, которое символизирует игровой номер Марадоны. В настоящее время мотоцикл принадлежит к коллекции музыканта по имени Олег Орлов, который не планирует продавать этот байк.

Ранее стало известно, что известные актеры Брэд Питт и Джордж Клуни покатались на эксклюзивном мотоцикле "Мир".