Белорусский бренд Belgee расширяет свое присутствие и выходит на российский рынок.

Белорусский автомобильный бренд Belgee представил официальное вступление на российский рынок. Дистрибьютором в России станет ООО «Слава Моторс Рус». Первым автомобилем бренда будет компактный кроссовер X50. В будущем, планируется выпуск семейного кроссовера X70. Об этом сообщили в пресс-службе Belgee.

«Предлагаем клиентам автомобили, сочетающие высокие мировые стандарты качества и приспособленные к местным климатическим условиям. Belgee объединяет белорусскую идентичность, местное производство и проверенный китайский технологический опыт», — подчеркнули представители компании.

Компания отметила, что стратегическое партнерство между Россией и Белоруссией способствует расширению экономической сотрудничества. Эксклюзивный дистрибьютор обеспечит наличие запчастей и расходных материалов, упростив логистику.

На данный момент в линейке Belgee представлен X50, собираемый на заводе «БелДжи». Автомобиль построен на базе Geely Coolray. Его основу составляет 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. и семиступенчатая коробка передач.

В базовой комплектации X50 от 2 290 990 рублей предусмотрены современные системы безопасности и комфортные опции. В салоне установлен 7-дюймовый дисплей, встроенная мультимедиа, три USB-порта, камера заднего вида, круиз-контроль и другие функции.

Вариант Style за 2 400 990 рублей дополнен панорамной крышей, 18-дюймовыми колесами, отделкой эко-кожей и другими деталями. Top-комплектация Prestige стоимостью от 2 500 990 рублей имеет LED-фары, кожаные сиденья и дополнительные опции безопасности.

В будущем модельный ряд пополнится универсальным семейным кроссовером Belgee X70. Автомобиль будет доступен с передним или полным приводом, мягким гибридом, и турбомотором. Подробности о комплектациях и ценах будут объявлены позже.

Дилерская сеть Belgee в России начнет работу в июле текущего года. Местоположение фирменных шоурумов указано на официальном сайте компании.