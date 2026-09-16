Belgee X50+ стал лучшим компактным моноприводным кроссовером по результатам премии «Внедорожник года — 2026»

Бренд Belgee с гордостью сообщает, что Belgee X50+ удостоился значимой награды в рамках престижной профессиональной премии «Внедорожник года — 2026». По мнению экспертного жюри, в состав которого входят ведущие автомобильные журналисты и блогеры, модель получила звание лучшего компактного моноприводного кроссовера.

Продажи Belgee X50+ на российском рынке стартовали в марте 2026 года и практически сразу продемонстрировали убедительную динамику. За полгода автомобиль стал одним из самых востребованных кроссоверов в своем сегменте. Популярность модели обусловлена не только ярким дизайном и современным оснащением, но и надежной компонентной базой. Belgee X50+ оборудуется 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с. при 5500 об/мин. Двигатель работает в связке с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, что гарантирует быстрое и плавное переключение, а также топливную экономичность.

В настоящее время бренд Belgee представлен в России тремя моделями. Это городской кроссовер X50+, универсальный среднеразмерный кроссовер X70, а также городской седан S50. В ближайшее время продуктовая линейка пополнится новой версией Belgee X50, которая предлагает практичную и надежную связку атмосферного мотора с классической автоматической коробкой передач. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям клиентов по адаптации к локальным климатическим условиям. Кроме того, привлекательная ценовая политика и разнообразие финансовых программ повышают интерес покупателей. Модели Belgee пользуются доверием благодаря высокой надежности и долгосрочной беспроблемной эксплуатации.

Премия «Внедорожник года» учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4×4». Она вручается лучшим моделям в самом популярном и востребованном сегменте российского рынка. Объективность результатов обеспечивают два жюри: Экспертное и Большое (народное). Независимо друг от друга они выбирают лучшие внедорожники и кроссоверы в 10 различных номинациях. Ранее автомобили Belgee уже становились обладателями премии. В прошлом году Большое жюри присудило Belgee X50 звание лучшего компактного моноприводного кроссовера, а X70 удостоился специальной номинации «Разумный выбор. Лучшее соотношение цены и качества».