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Belgee стал лидером по продажам в марте 2025 среди новых автомобильных брендов

Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ, белорусский бренд регулярно входит в десятку самых популярных на рынке, а по итогам первого месяца весны стал лидером среди автомобильных марок, появившихся на российском рынке за последние 3 года.
РедакцияР
Редакция
04.04.2025, 16:01·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

В настоящее время марка Belgee в России представлена двумя моделями. Это яркий городской кроссовер B-SUV сегмента Belgee X50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70. Обе модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям покупателей по адаптации к локальным климатическим условиям. 

По итогам марта реализовано 2 428 автомобилей Belgee, что на 21% больше, чем месяцем ранее. Рост был обусловлен не только сбалансированными характеристиками и надежностью продукции, но и выгодным ценовым и кредитным предложениями от дистрибьютора. В общем объеме на Belgee X50 пришлось 1 406 автомобилей, тогда как Belgee X70 нашел 1 022 новых покупателя. Для сравнения, в феврале 2025 года всего был реализован 2 001 кроссовер белорусской марки. Из них 1 213 единиц модели X50 и 788 единиц — X70.

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Белорусский бренд Belgee предлагает клиентам надежную перспективу владения автомобилем и долгосрочную беспроблемную эксплуатацию. Модельный ряд марки не только соответствует ожиданиям, но и превосходит их. Согласно недавним опросам, проведенным среди владельцев автомобилей Belgee, их выбор был обусловлен ходовыми качествами, управляемостью, высоким уровнем комфорта, дизайном экстерьера и интерьера.

Belgee (50)Продажи авто (42)Belgee X50 (9)Belgee X70 (5)

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