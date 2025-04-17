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"Производитель электрокаров BelGee запустит производство модели с пробегом 430 км"

БелДжи освоит сборку электрокроссовера Geely EX5 в Белоруссии. Мощный электромотор, высокий запас хода и долгий срок службы батареи делают модель интересной. Статья также упоминает планы предприятия по модернизации цеха окраски для увеличения производства автомобилей.
А
Антон Звонкий
17.04.2025, 09:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Белоруссии готовятся к запуску новой линии сборки автомобилей, и на этот раз на очереди электрокроссовер Geely EX5. Паркетник оборудован 218-сильным электромотором, способным разогнать машину до 100 км/ч за 6,9 секунды. Заявленный запас хода автомобиля составляет 430 километров, хотя точность этого показателя требует дальнейших независимых проверок.

На российском рынке Geely EX5 доступен официально по цене от 4 099 990 рублей. Кроме того, при покупке электрокара покупатели получают гарантию от дилеров на 6 лет или 150 тысяч километров пробега. Гарантийный срок на батарею выше - 8 лет или те же 150 тысяч километров. Geely оценивает ресурс батареи как эквивалентный 1 миллиону километров пробега (3500 циклов зарядки).

В текущем году "БелДжи" не собирается останавливаться на достигнутом и планирует увеличить производственные мощности. Завод будет модернизировать цех окраски с целью увеличения производства с 60 до 120 тысяч автомобилей ежегодно при работе в две смены. Планируется завершить модернизацию в первой половине текущего года, что должно повысить качество ЛКП и стойкость к коррозии.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Известно также, что седан Belgee S50 получит метановую версию для внутреннего рынка.

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