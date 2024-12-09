Цены на базовую версию бестселлера Haval Jolion выросли

Марка Haval пересмотрела ценники на свой бестселлер - кроссовер Jolion. Теперь базовый вариант «Комфорт» доступен за 2 049 000 рублей, что на 50 000 больше, чем ранее, сообщает портал Quto.

Осенью 2024 года была представлена рестайлинговая версия популярного паркетника. Обновлённый Jolion получил изменённую эмблему, новый узор радиаторной решетки, переработанные бамперы и полностью светодиодную оптику.

По техническим характеристикам изменений не произошло. Переднеприводная версия оснащена 1,5-литровым 143-сильным турбомотором, который может работать с 6МКПП или 7-ступенчатым «роботом». Полноприводный Jolion оснащён 150-сильным двигателем (230 Н∙м) с 7-ступенчатым «роботом».

В салоне также произошли изменения: появилась новая регулируемая рулевая колонка, а цветовая гамма интерьера была обновлена - красный цвет заменил коричневый.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Haval может начать выпуск гибридных автомобилей на заводе в Тульской области.