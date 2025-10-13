Баттон уверен: Ferrari не стоит расставаться с Вассёром

На прошлой неделе в немецких СМИ появились сообщения о возможной смене руководителя команды Ferrari. По информации журналистов, Фредерик Вассёр может уступить своё место Кристиану Хорнеру. Эти слухи вызвали широкий резонанс в мире Формулы 1.

Бывший чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказал своё мнение по поводу возможных изменений в управлении Скудерии. По его мнению, смена руководства в период подготовки к новому техническому регламенту может привести к дополнительным трудностям для Ferrari.

Дженсон Баттон отметил: «Нельзя бояться потерпеть неудачу, но именно это и происходит в Ferrari. Думаю, в команде все понимают, что им легко могут указать на дверь, а это не самое приятное чувство.»

Баттон подчеркнул важность стабильности для коллектива, что особенно важно для гонщиков. Он выразил надежду, что в следующем сезоне Ferrari сохранит текущий состав, ведь в 2026 году команде предстоит столкнуться с серьёзными изменениями в регламенте, которые могут повлиять на результаты как в первой, так и в двадцать четвёртой гонке чемпионата.

Также Баттон считает, что у Ferrari уже есть сильное руководство и удачный дуэт пилотов. По его словам, сезон складывается не так, как хотелось бы команде, несмотря на высокие ожидания, связанные с переходом Льюиса Хэмилтона. Однако в Формуле 1 всегда приходится соперничать с очень сильными противниками.

По мнению Баттона, несмотря на то, что Ferrari не удаётся стабильно бороться с McLaren, этот сезон нельзя назвать провальным. Как он отметил, только Максу Ферстаппену удавалось опережать соперников в некоторых гонках, что подчеркивает высокий уровень конкуренции в чемпионате.