Гиллен: Меня многие помнят по Гран-при Канады 2011 года

Гран При Канады 2011 года оставил незабываемый след в истории Формулы 1. Дженсон Баттон, пилот команды McLaren, одержал победу в самой продолжительной гонке чемпионата, преодолев дистанцию за 4 часа 4 минуты 39,54 секунды. Такой рекордный срок объясняется многочисленными выездами автомобиля безопасности на трассу, а также всплесками красных флагов во время заездов.

Для чемпиона мира 2009 года, пилота Williams - Жиля Вильнёва, события Канадского Гран При 13 лет назад несут особый смысл, который запомнился не только из-за продолжительности гонки.

Дженсон Баттон лишь подтверждает, что Монреальская трасса - это особенное место в календаре Формулы 1: «Я сталкивался там с различными ситуациями, но самым незабываемым для меня стал Гран При 2011 года. Эта гонка проходила при переменчивой погоде, с дождем, который то усиливался, то ослабевал, несколько раз меняя характер заездов. Смена шин, столкновения с соперниками, наказательные круги - всё это сделало мою победу особенно значимой». Баттон смог опередить Себастьяна Феттеля на последнем круге этой увлекательной гонки.

Гонка, продолжавшаяся более 4 часов, вошла в золотой фонд воспоминаний Дженсона Баттона как одно из самых ярких событий его карьеры. Пилот убежден, что многие поклонники Формулы 1 помнят его именно благодаря этому эпичному заезду в Канаде. Он отметил, что за годы карьеры у него было еще много великолепных моментов на трассе в Монреале, который прекрасен не только самой гонкой, но и атмосферой этого великолепного города. Неудивительно, что все участники Формулы 1 с таким увлечением ждут канадского этапа соревнований.