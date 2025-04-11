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Barilla становится официальным партнёром Формулы 1.

Barilla - новый партнер Формулы 1! Компания стала официальным спонсором чемпионата, добавив свой вкус к гонкам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Barilla, ведущий производитель макаронных изделий в мире, заключила долгосрочный контракт и стала официальным партнером Формулы 1.

Паоло Барилла, один из топ-менеджеров компании, в прошлом победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в 1985 году и участник Формулы 1 за команду Minardi в конце 80-х. Barilla также выступала в качестве спонсора для Алессандро Дзанарди. Логотип Barilla будет виден на трассах чемпионата, а их продукция будет представлена в паддоке.

«Мы с нетерпением ждем начала захватывающего сотрудничества с нашим новым партнером и уверены, что его участие придаст Формуле 1 еще больше ярких красок», - отметил Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1.

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