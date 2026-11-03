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Barclays досрочно выплачивает компенсации пострадавшим в скандале с автокредитами, но не всем

Barclays объявил досрочные выплаты пострадавшим в автокредитном скандале: предложения получат отдельные клиенты, пока схема компенсаций на £9 млрд приостановлена
РедакцияР
Редакция
03.11.2026, 18:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Barclays объявил о намерении сделать предложения о досрочных выплатах некоторым клиентам, пострадавшим в продолжающемся скандале с автокредитованием. Это происходит на фоне частичной приостановки официальной схемы компенсаций, ожидающей решения по судебным разбирательствам, инициированным кредиторами и группами защиты прав потребителей. Большинству клиентов придется ждать как минимум до второй половины следующего года, чтобы получить свою долю из £9 миллиардов выплат.

Согласно сообщениям, досрочные выплаты составят лишь небольшую часть из £430 миллионов, которые Barclays Partner Finance зарезервировал для компенсаций. Пока не подтверждено, какие именно клиенты получат такие предложения. Однако источники, связанные со Sky News, предполагают, что речь, вероятно, идет о так называемых делах ‘Johnson’.

Это название связано с Marcus Johnson, дело которого в Верховном суде в конечном итоге помогло определить, кто имеет право на компенсацию за автокредитование, а кто нет. Дело Johnson касалось не только дискреционной комиссии — схемы, основанной на нераскрытой комиссии и лежащей в основе большинства требований по автокредитам, — но и дилерской комиссии, которая составляла как минимум 50 процентов общей стоимости кредита и 22.5 процента от самого займа.

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