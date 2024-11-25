BAIC впервые вошел в десятку лидеров российского авторынка

В России за 47-ю неделю 2024 года (с 18 по 24 ноября) появилось 518 новых автомобилей марки BAIC. Эксперты из агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что этот показатель впервые привел китайский бренд в десятку лидеров на российском автомобильном рынке.

На первом месте по числу продаж по-прежнему уверенно стоит российская LADA, чьи продажи в прошлой неделе достигли 8,5 тыс. новых легковых машин. В топ-5 также вошли китайские марки Haval (3,2 тыс. шт.), Chery (2,4 тыс. шт.), Geely (2,1 тыс. шт.) и Changan (1,3 тыс. шт.).

Другие производители не смогли достичь отметки в 1 тыс. единиц, и в список топ-10 вошли следующие бренды: OMODA из Китая (635 шт.), Belgee из Белоруссии (606 шт.), российский «Москвич» (598 шт.), а также Jetour (551 шт.) и BAIC (518 шт.) из Китая. Продажи остальных марок не превысили 500 машин.

Общее количество проданных новых легковых автомобилей в России за 47-ю неделю составило 26,4 тыс. штук, что на 2,4% выше, чем неделей ранее.