BAIC удивил мир: на дорогах появились первые L3-автомобили без водителей

Китай выходит на новый уровень в сфере автономного транспорта — Министерство промышленности и информатизации впервые выдало официальные разрешения на эксплуатацию автомобилей с третьим уровнем автоматизации (L3). Согласно этим разрешениям, транспортные средства смогут самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования при определённых условиях, однако водитель всё равно обязан быть готовым взять управление в любой момент по требованию электронных систем.

Первые пилотные зоны для внедрения и испытаний инновационной технологии определены в крупнейших мегаполисах страны — Пекине и Чунцине. Одной из первых моделей, получивших право выехать на дороги с L3-автопилотом, стал электрический седан Jihu Alpha S, разработанный компанией BAIC Group.

В основе модели Jihu Alpha S лежит высокотехнологичная система: автомобиль оснащён 34 мощными датчиками, среди которых три лидара. Этот комплекс позволяет автомобилю осуществлять всесторонний 360-градусный мониторинг окружающей среды, обеспечивая детальное восприятие дорожной обстановки.

Разработчики особое внимание уделили вопросам безопасности. В конструкции автомобиля реализована многоуровневая система резервирования всех критически важных компонентов — от сенсорных и управляющих модулей до тормозной системы, рулевого управления, каналов связи, электропитания и навигационного оборудования. Такой подход, заимствованный из авиации, гарантирует переход к резервным системам в случае неисправности какого-либо элемента, что обеспечивает дополнительную защиту водителя и пассажиров.

Кроме того, Jihu Alpha S оборудован системой записи, фиксирующей действия автопилота во время поездки. Собранные данные будут служить основой для анализа функционирования системы, проведения расследований в случае ДТП, а также оптимизации алгоритмов управления.

Перед тем как получить разрешение на эксплуатацию, автомобиль прошёл обширные испытания, в ходе которых был преодолён путь, эквивалентный 800 000 километров. Тестовые заезды включали всестороннюю проверку работы автопилота в различных дорожных условиях, а также оценку функциональной и кибербезопасности, в том числе надёжности обновлений программного обеспечения.

Принятое решение становится важной вехой в развитии автономных транспортных средств в Китае. Ожидается, что благодаря этому шагу L3-технологии получат дальнейшее распространение, а в будущем на дорогах страны появится всё больше машин, способных к самостоятельному управлению, что повысит безопасность и комфорт поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что Avatr 11 раскрыл информацию о запасе хода в 600 км.

Источник, фото: ithome.com.