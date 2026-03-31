Skoda показала свой самый крупный и современный кроссовер Peaq: «багажник на 1010 литров и 7 мест»

Чешский автопроизводитель Skoda представил официальные изображения новой полностью электрической модели — кроссовера Peaq. Новинка стала серийным продолжением концепта Vision 7S и взяла на себя роль технологического лидера и нового имиджевого флагмана бренда.

В Skoda сообщают, что Peaq — самый крупный и вместительный кроссовер марки. Автомобиль достигает почти 4,9 метра в длину, его высота составляет 1,7 метра, а длина колесной базы — 2965 миллиметров. Машина может быть выполнена как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации.

Производитель отмечает, что интерьер кроссовера разрабатывался с прицелом на семейный комфорт и экологичность: в конструкции салона использовано свыше 50 кг переработанных материалов, а в топовых исполнениях присутствует искусственная кожа Techtona.

Модель отличается высоким уровнем практичности. Объем багажника версии с пятью сиденьями достигает 1010 литров, а в семиместном варианте остается 299 литров за третьим рядом. Для хранения зарядных кабелей предусмотрен фронтальный багажник объемом 37 литров.

Технологическое наполнение салона включает современную мультимедийную систему на платформе Android. Она поддерживает обширную персонализацию и доступ к популярным развлекательным приложениям — среди них сервисы Skoda, сторонние программы, такие как Spotify, YouTube и Google Maps.

Peaq первым в линейке Skoda получил цифровой мобильный ключ. При помощи приложения на смартфоне или смарт-часах можно управлять доступом к автомобилю, что удобно для коллективного пользования. Водитель может просматривать все основные показатели на 10-дюймовой цифровой панели приборов. Помимо этого, предусмотрен вертикальный 13,6-дюймовый мультимедийный тачскрин, а в качестве опции предлагается проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Особенностью новинки стала поддержка технологий Vehicle-to-Load (V2L) и Vehicle-to-Home (V2H). Первая позволяет заряжать различные внешние электроприборы напрямую от батареи автомобиля. Вторая — реализована благодаря новой настенной зарядной станции Ambibox от дочерней компании Moon Power и дает возможность снабжать электроэнергией частные дома и здания, делая Peaq аварийным источником питания.

Применены и новаторские решения концепции Simply Clever. Skoda Peaq получил новые стеклоочистители со встроенными форсунками, что снизило расход жидкости и улучшило качество очистки.

К числу практичных функций добавились двойные беспроводные зарядки для смартфонов мощностью до 25 Вт (стандарт Qi.2), электрическая шторка багажника, складной столик, аксессуар для чистки экранов, держатель парковочных талонов и дополнительные USB-разъемы: один находится на зеркале заднего вида и еще один — в третьем ряду.

Для максимального комфорта предусмотрен опциональный Relax Package. В него вошли массажные сиденья с сертификатом AGR, регулируемые подставки для ног, дополнительные подушки, раскладной столик и специальное приложение wellness с шестью программами для релаксации, восстановления и растяжки. Электроника способна комплексно управлять климатической установкой, подсветкой и массажными функциями кресел.

Skoda Peaq — первая модель марки с аудиосистемой высокого класса, созданной совместно с Sonos. Производитель гарантирует объемное, сбалансированное звучание и высокий уровень акустики в салоне автомобиля.

Внешний облик модели выделяется отсутствием привычной решетки радиатора — ее место заняла технологичная панель Tech-Deck Face. Заметны светодиодная оптика Matrix LED (18 сегментов в каждом блоке фар) и крупные внедорожные бамперы. Для улучшения аэродинамики производитель внедрил воздухозаборники, скрытые ручки дверей и диски диаметром до 21 дюйма.

Гамма двигателей включает три модификации: 60, 90 и 90x, их мощность варьируется от 150 до 220 кВт (204–299 л. с.). Запас хода версий «90» и «90x» — свыше 600 км. Быстрая зарядка с 10% до 80% занимает 27–28 минут в зависимости от версии.

Skoda акцентирует внимание на динамике новинки — у топовой полноприводной версии 90x разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, чему способствуют два электромотора и низкий центр тяжести.

Инновацией стала и панорамная крыша с электрохромным затемнением Dynamic Shade Control, разделенная на девять сегментов — каждый можно настраивать отдельно или выбрать одну из трех готовых схем. Производитель заявляет, что это крупнейшая панорамная крыша в истории бренда.

Старт серийного производства Skoda Peaq намечен на середину 2026 года на заводе в Млада-Болеславе. Новинка введет серьезную конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Volvo EX90, выделяясь оригинальными решениями и выгодной стоимостью.

Автор: Иван Бахарев