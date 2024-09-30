Плохие новости: Aston Martin не достигнет своей цели продаж в этом году

Автопроизводитель Aston Martin заявил, что в 2024 году будет поставлено 7 000 автомобилей. Недавно назначенный исполнительный директор Адриан Холлмарк заявил, что выполнение плана должно быть «почти идеальным», чтобы достичь этой цифры. Компания снижает свои прогнозы на примерно 1 000 единиц.

За последнее десятилетие у Aston Martin были финансовые трудности. Но недавно компания вернула себя на плавучие рельсы под пристальным взглядом Лоуренса Стролла, представив великолепные новинки, такие как DB12, DBX и Vantage. Но даже несмотря на эту серию успехов, британский производитель спортивных автомобилей не сможет достичь запланированных цифр в этом году.

Фото: Motor1.com

В недавнем интервью агентству Reuters, новый исполнительный директор Адриан Холлмарк (ранее работавший в Bentley) заявил, что компания построит и поставит примерно на 1 000 автомобилей меньше, чем изначально планировалось в этом году, и не сможет достичь целевой валовой маржи около 40% на год. Aston Martin стремилась поставить 7 000 автомобилей в 2024 году, что является значительным улучшением по сравнению с 6 620 транспортными средствами, которые были поставлены компанией в прошлом году, но этого не произойдет.

"Для выполнения амбициозного плана на 2024 год требовалось почти идеальное исполнение," - сказал Холлмарк в интервью. "Однако стало очевидно, что нам необходимо принять решительные меры по корректировке наших объемов производства на 2024 год".

Холлмарк упомянул проблемы в цепи поставок, в частности, "наводнения" и "пожары", которые затронули нескольких поставщиков Aston Martin по всей Европе. Наводнения в Швейцарии в начале года привели к остановке производства у крупного поставщика алюминия, что также повлияло на такие бренды, как BMW, Jaguar Land Rover и Porsche.

В следующем гогу, однако, бренд может стать более прибыльным, поскольку запускает новые модели спортивных автомобилей Vanquish и Valhalla, а также обновленный кроссовер DBX. Aston Martin также отложил свои амбициозные планы по разработке электромобилей и обещает продолжать продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2030-х годов, что, надеемся, сохранит интерес у энтузиастов на ближайшие годы.