Главная Новости Red Bull Racing Айзека Хаджара вызвали к стюардам в Мехико
Новости

Айзека Хаджара вызвали к стюардам в Мехико

Стюарды вызвали Айзека Хаджара перед Гран-при Мексики из-за предполагаемого нарушения дисциплины в паддоке: гонщику Red Bull грозит наказание.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2026, 11:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик Red Bull Racing Айзек Хаджар вызван в офис стюардов в субботу в 10:15 по местному времени. Заседание состоится незадолго до третьей тренировки Гран При Мексики и связано с возможным нарушением дисциплины в паддоке.

Стюарды рассматривают возможное нарушение статьи 12.2.1.l Международного спортивного кодекса. Она касается действий или высказываний, которые могут причинить вред или ущерб FIA, ее должностным лицам либо интересам автоспорта.

В вызове не указано, какой именно инцидент стал причиной разбирательства. При этом в социальных сетях распространяется видео, на котором Хаджар отталкивает болельщика, пытавшегося сделать с ним селфи. Официального подтверждения этой связи пока нет.

За подобные нарушения стюарды могут назначить различные наказания — от предупреждения или штрафа до дисквалификации.

Источник

Айзек Хаджар (208)Red Bull Racing (1115)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация