Айзека Хаджара вызвали к стюардам в Мехико

Гонщик Red Bull Racing Айзек Хаджар вызван в офис стюардов в субботу в 10:15 по местному времени. Заседание состоится незадолго до третьей тренировки Гран При Мексики и связано с возможным нарушением дисциплины в паддоке.

Стюарды рассматривают возможное нарушение статьи 12.2.1.l Международного спортивного кодекса. Она касается действий или высказываний, которые могут причинить вред или ущерб FIA, ее должностным лицам либо интересам автоспорта.

В вызове не указано, какой именно инцидент стал причиной разбирательства. При этом в социальных сетях распространяется видео, на котором Хаджар отталкивает болельщика, пытавшегося сделать с ним селфи. Официального подтверждения этой связи пока нет.

За подобные нарушения стюарды могут назначить различные наказания — от предупреждения или штрафа до дисквалификации.