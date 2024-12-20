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Исаак Хаджар теперь команда с Юки Цунодой

В команде RB подтвердили участие нового гонщика на гоночном сезоне 2025 года. 20-летний Айзек Хаджар стал партнером Юки Цуноды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.12.2024, 13:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В команде RB подтвердили участие нового гонщика на гоночном сезоне 2025 года. 20-летний Айзек Хаджар стал партнером Юки Цуноды.

В прошлом сезоне 2024 года Хаджар выступал за Campos Racing в серии Формула 2, где показал отличные результаты, финишировав на втором месте. Молодой француз с алжирскими корнями стал 19-м гонщиком, перешедшим в Королевский класс из гоночной академии Red Bull.

Айзек Хаджар: «Это огромное счастье для меня подписать контракт с командой RB. Для меня, моей семьи и всех, кто всегда верил в меня, это значительный шаг в карьере. Пройдя путь от картинга до высших лиг автоспорта, я мечтал о гонках в Формуле 1».

«Для меня это совершенно новая вселенная. Смогу сразиться за рулем одной из самых быстрых машин в мире с лучшими пилотами планеты. Мне предстоит множество нового, и я готов учиться и работать над собой, чтобы приносить команде пользу».

«Невероятно рад возможности сотрудничать с Юки и учиться у него. Он всегда был для меня образцом. Мы оба прошли путь через академию Red Bull Racing, и у нас с ним схожий путь в мир Формулы 1».

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