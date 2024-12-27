Айзек Хаджар: «Я узнал о своем дебюте в Катаре в 2025 году»

В следующем сезоне в составе Racing Bulls дебютирует Айзек Хаджар. Официальное подтверждение этой информации поступило во второй половине декабря. Однако самому гонщику было объявлено о переходе еще во время Гран При Катара.

«Честно говоря, уже в середине сезона я понимал, что моя карьера движется в определенном направлении, – поделился Хаджар в интервью телеканалу Canal+. – Были моменты подъема и спада, несколько раз возникала вероятность подтверждения, но в мире Формулы 1 все меняется очень быстро. Иногда я даже задумывался о том, что придется провести следующий год в роли резервного пилота».

«К счастью, я смог продемонстрировать свой уровень и доказать, что готов к выступлениям в Формуле 1. В Катаре мне сообщили о возможности перехода – решение было почти принято, но до подписания бумаг все еще могло измениться».

После Гран При Катара Хаджар так и не подписал никаких документов, что заставило его задуматься: «Возможно, что-то пошло не так?» После чего ему предоставили целую кучу договоров на подписание».