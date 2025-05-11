Отцу Айо Комацу даже машины не было

Официальный сайт чемпионата Formulа 1 запустил новый проект – серию интервью с руководителями команд, где они отвечают на вопросы не только о гонках. На интервью с Айо Комацу, главой Haas F1, задали вопрос о его самооценке в трёх словах.

Комацу описал себя как решительного, справедливого и открытого человека. Руководитель команды также рассказал, что его любовь к Formulа 1 началась еще в 80-е годы благодаря поединкам Сенны и Проста.

На вопрос о первом опыте вождения, Комацу признался, что сел за руль автомобиля в Ковентри и сдал экзамен со второй попытки. Руководитель команды также рассказал о своей увлеченности футболом.

В интервью был задан вопрос о том, когда последний раз руководитель смеялся до слёз. Комацу вспомнил, что это было в его предыдущей команде, где часто шутили друг над другом, пока профессионализм не стал важнее душевности.

На вопрос о лучшем друге в паддоке, Комацу ответил, что за 20 лет в Formulа 1 он нашел много друзей и не может выбрать кого-то одного. Руководитель также поделился, кого бы пригласил на ужин из мира F1 – Джеймса Эллисона и Романа Грожана.

На вопрос о лучшем отпуске, он вспомнил о поездке на юг Японии, где плавал в море канун Рождества. Комацу также рассказал, что любовь к горам возродилась во время пандемии, когда провел время в Австрии.

Руководителя спросили о любимой команде в истории Formulа 1, на что Комацу ответил, что его первая команда Renault до сих пор занимает важное место в его сердце. На вопрос, кто бы победил, если бы руководители команд вышли на старт гонки, он отметил Хорнера и Вольффа.

Комацу отметил, что он никогда не был гонщиком и даже не садился за руль картинга до университета. Но он признал, что участвует в гонках на картодроме для удовольствия.

Айо Комацу поделился, что неприятным опытом в путешествиях стала ситуация, когда он опоздал на самолет из-за ошибки с временем вылета. Он также рассказал о знании нескольких языков и желании выучить итальянский.

Во время интервью был задан вопрос о караоке, на что Комацу признался, что ему нечего там делать из-за отсутствия музыкального слуха. Руководитель команды также рассказал о лучшем совете, который когда-либо получал, и о желании стать альпинистом.

В завершении интервью, Айо Комацу поделился своей гордостью за успехи команды и выразил надежду на большие достижения в будущем.