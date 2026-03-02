Айо Комацу: «Пока мы не знаем, что нас ждёт»

Пресс-служба команды Haas F1 первой среди участников сезона 2026 года опубликовала превью к стартующему этапу чемпионата.

Айо Комацу, руководитель Haas F1, отметил, что коллектив с особым интересом ожидает дебютной гонки в рамках нового технического регламента. По его словам, борьба в середине пелотона обещает быть как никогда острой.

Комацу подчеркнул, что на данный момент никто не может с уверенностью оценить расстановку сил. Однако он выразил уверенность в качественной подготовке Haas к новому сезону. Особое внимание уделено надёжности болида и глубокому анализу регламента, а также вопросам распределения энергии по ходу круга.

Руководитель команды отметил, что реальные условия уик-энда сильно отличаются от тестовых заездов. Если в Бахрейне на выполнение задач уходило полдня, то в Мельбурне всё предстоит сделать за два выезда из боксов. Одной из главных сложностей сезона Комацу назвал быструю адаптацию машины к конкретной трассе, ведь особенности автодромов стали влиять на подготовку к квалификации заметно больше, чем в предыдущие годы.

Он также добавил, что на трассе в Мельбурне эффективная рекуперация энергии даётся сложнее, чем в Бахрейне, и этот фактор будет иметь решающее значение. В команде готовы к непростым задачам и делают всё возможное для успешной подготовки к этапу.

Айо Комацу отметил, что трафик из 22 машин в первой части квалификации создаст дополнительные сложности. По его мнению, если Haas реализует весь потенциал, заложенный во время тестов, коллектив сможет побороться за места в середине пелотона, а возможно, и за позиции в первых рядах.

Команда полна энтузиазма в преддверии старта сезона, а быстрая адаптация к меняющейся ситуации станет ключом к успеху.

Оливер Берман подчеркнул, что межсезонье оказалось коротким, однако ожидание начала сезона и желания увидеть в деле машины нового поколения только усилились.

Берман отметил огромную работу команды, подчеркнув самоотверженность сотрудников, которые неделями трудились вдали от дома, чтобы обеспечить успешное проведение тестов. По его словам, тестовые заезды помогли найти ответы на многие вопросы и заложить прочную основу для будущих выступлений, хотя впереди ещё много работы.

Гонщик также рассказал, что прибыл в Мельбурн заранее для адаптации к часовым поясам и знакомства с городом. Альберт-парк, по его мнению, станет серьёзным испытанием для всех участников и новых машин, а надёжность и стабильность болида будут иметь особое значение на старте чемпионата. Берман добавил, что прошлый год стал для него временем обучения, и теперь он полностью готов к борьбе на трассе.

Эстебан Окон подчеркнул, что первая гонка сезона всегда особенная — она позволяет увидеть плоды многих месяцев напряжённой работы и оценить готовность команд к новым вызовам.

Окон отметил, что коллектив тщательно готовил машину к гонкам, используя трассы во Фьорано, Барселоне и Бахрейне для тестов. По его словам, зимняя подготовка прошла успешно, и команда может гордиться проделанной работой.

Гонщик обратил внимание на особенности этапа в Австралии: большое расстояние от Европы и смена часовых поясов делают Гран При Мельбурна уникальным событием. Сам город он охарактеризовал как потрясающий, наполненный особой энергетикой.

Эстебан Окон также добавил, что трасса в Альберт-парке отличается сложным рельефом и неровностями, а потому станет настоящей проверкой для новых болидов. Он с интересом ожидает возможности оценить реальное соотношение сил в пелотоне. По мнению Окона, стабильность станет ключевым фактором для успеха в борьбе среди команд средней группы, и Haas приложит все усилия для успешного старта сезона.