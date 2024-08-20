Айо Комацу о целях Haas к началу второй половины сезона

Руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, выразил мнение о целях, поставленных перед коллективом на оставшуюся часть сезона. По его словам, основной задачей является борьба за шестое место в зачёте конструкторов. После проведения 14 гонок американская гоночная команда занимает седьмую позицию, имея небольшой отрыв от ближайших конкурентов, Visa RB.

«Мы отстаем всего на 7 очков от RB, которая занимает шестое место. Поэтому нам нужно добиться подняться на одну строчку вверх по итогам сезона», - цитата Комацу с официального сайта чемпионата. «Это наша цель. На гоночной трассе в Зандфорте мы постараемся продемонстрировать хороший результат и вернуться в топ-10».

После гонок в Будапеште и Спа команде Haas было непросто, и сейчас проводится анализ причин, по которым в этих этапах не удалось заработать очки. По мнению руководителя, разобравшись в проблемах, команда сможет добиться улучшений. Однако изменения в технической составляющей болида уже не будут проводиться, так как программа модернизации завершена. Мы продолжаем работать над настройкой VF-24 под конкретные трассы, улучшением взаимодействия с покрышками и другими аспектами».

«Мы пытаемся извлечь уроки из прошлых гонок в Венгрии и Бельгии. Это непрерывный процесс. Целью является завершение сезона на шестой строчке в чемпионате конструкторов», - подчеркнул Комацу.

В заключение руководитель команды выразил уверенность в слаженной работе коллектива. По его мнению, команда действует гораздо более эффективно, и достижение поставленных целей позволит каждому сотруднику почувствовать свой вклад в общее дело, независимо от должности. Комацу выразил надежду, что реализация поставленных задач будет однозначно признана успехом.