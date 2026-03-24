Айо Комацу: «Наша цель — финишировать в очках двумя машинами»

Команда Haas F1 успешно стартовала в новом сезоне, заработав очки на двух первых этапах чемпионата. Руководство коллектива рассчитывает продолжить удачную серию на предстоящем Гран При Японии, который пройдёт на автодроме в Сузуке.

Особенностью этапа станет уникальная ливрея болида, выполненная в стиле легендарного Годзиллы. Новый дизайн подготовлен в рамках сотрудничества с японской студией TOHO, известной по культовым фильмам о монстре.

Айо Комацу, возглавляющий Haas F1, отметил важность этапа:

«Гран При Японии для нас – практически домашняя гонка. В этом году мы участвуем в ней совместно с титульным партнёром TOYOTA GAZOO Racing, что придаёт событию особое значение. Мы стремимся закрепить успех, достигнутый на первых двух этапах сезона.

Предстоящая гонка станет серьёзной проверкой для нашей машины, однако предыдущие результаты на разных трассах показали, что команда способна быстро адаптироваться и реализовывать потенциал автомобиля и пилотов. В Сузуке мы ставим задачу финишировать в очковой зоне обеими машинами.

Я с нетерпением жду встречи с японскими болельщиками, которым мы представим наш особенный дизайн в стиле Годзиллы. Это первый подобный опыт для команды, и мы гордимся этим сотрудничеством. Надеюсь, новая ливрея понравится поклонникам».

Оливер Берман поделился своими ожиданиями перед этапом:

«Япония вновь станет одной из домашних гонок для TGR Haas F1, и мы второй год подряд выходим на старт с эксклюзивной раскраской. Уверен, что идея с Годзиллой могла возникнуть только у Haas F1 — мы всегда идём своим путём, и это мотивирует.

Сузука — одна из лучших трасс мира: она требует точности, скорости и плавности управления. Наша VF-26 проявила стабильность на первых этапах, и мы рассчитываем добиться прогресса на японском этапе».

Эстебан Окон также высказался о предстоящей гонке:

«Я рад вернуться в Японию и выступить в Сузуке. Здесь потрясающая атмосфера и уникальные болельщики. Для меня это лучшая трасса сезона: быстрый и плавный первый сектор — один из самых интересных отрезков в календаре.

Сузука — трасса старой школы, на которой мне удавалось показывать хорошие результаты. Я с нетерпением жду новой возможности проявить себя.

На трибунах ожидается много наших поклонников. Мы отметим этот уик-энд сотрудничеством с Годзиллой и оригинальной ливреей машины. Надеемся шаг за шагом прогрессировать по ходу этапа и заработать достойное количество очков».